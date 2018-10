Kreispolizeibehörde Soest / Ense-Höingen - Einbruch in ...

Ense-Höingen - Einbruch in Einfamilienhaus

Ense - Am Mittwochnachmittag wurde der Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Schützenstraße festgestellt. Unbekannte Täter hatten auf der Rückseite des Hauses ein Fenster aufgehebelt und waren so in das Gebäude eingedrungen. Im Inneren durchsuchen sie in den Räumen mehrere Schränke. Zum Zeitpunkt der Tatortaufnahme konnten noch keine konkreten Angaben zum Diebesgut gemacht werden. Die Kriminalpolizei in Werl sucht Zeugen, die Hinweise auf den oder die Täter geben können, oder verdächtige Beobachtungen am Tattage oder auch davor gemacht haben. Telefon: 02922-91000. (fm)

