Kreispolizeibehörde Soest / Ense-Parsit - Einbruch

Ense-Parsit - Einbruch

Ense - In der Nacht zum heutigen Mittwoch brachen unbekannte Täter in eine leer stehende Einkaufspassage an der Straße "An der Windmühle" ein. Sie hebelten eine Eingangstür auf um ins Innere zu gelangen. Hier konnten sie eine Kettensäge, einen Karton mit Arbeitshandschuhen, einen Benzinkanister und drei Kabeltrommeln erbeuten. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, werden gebeten die Polizei unter der Telefonnummer 02922-91000 anzurufen. (lü)

