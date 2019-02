Kreispolizeibehörde Soest / Ense - Tresor angegangen

Ense - Tresor angegangen

Ense - In der Nacht von Samstag auf Sonntag brachen unbekannte Täter in ein Geschäft in Ense-Bremen, An der Windmühle ein. Sie zerstörten Teile einer Alarmanlage und schlugen eine Fensterscheibe ein. Im Inneren setzten sei weitere Elemente der Alarmanlage außer Betrieb. Anschließend versuchten sie den Tresor aufzuflexen. Vermutlich wurden sie bei der Tatausführung gestört, da sie ihre Tat nicht weiter ausführten und Werkzeug vor Ort zurück ließen. Ob etwas entwendet werden konnte, muss noch ermittelt werden. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, die Angaben zum Tatgeschehen machen können, sich unter der Telefonnummer 0292291000 zu melden. (reh)

