Kreispolizeibehörde Soest / Erwitte-Bad Westernkotten - ...

Erwitte-Bad Westernkotten - Fahndungsfotos

Erwitte - Nachdem zwei unbekannte Täter am 01. Februar 2019 in die Soletherme an der Weringhauser Straße eingebrochen waren, werden nun zwei Fotos aus einer Überwachungskamera veröffentlicht. Die Täter hatten eine Außentür aufgehebelt um ins Innere zu gelangen. Hier brachen sie zwei weitere Türen zu einem Büro und einem Lagerraum auf. Beute machten die Unbekannten nicht. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Paderborn gab das zuständige Amtsgericht nun zwei Bilder für eine Öffentlichkeitsfahndung frei. Die Kriminalpolizei fragt: "Wer kennt diese Männer?" Hinweise werden unter der Rufnummer 02941-91000 von der Polizei entgegen genommen. (lü)

