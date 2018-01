Kreispolizeibehörde Soest / Erwitte - Gegen Baum gefahren

Erwitte - Gegen Baum gefahren

Erwitte - Am Dienstag, gegen 13:05 Uhr befuhr ein 50-jähriger Mann aus Erwitte mit seinem Pkw die Südstraße. In Höhe einer Baustelle geriet er zunächst auf den linken Grünstreifen. Anschließend kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen Baum. Bei dem Verkehrsunfall wurde der Mann schwer verletzt. Mit einem Rettungstransportwagen wurde er in ein Krankenhaus gefahren. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 12000,- Euro. Vor Ort ergaben sich Hinweise auf vorherigen Alkoholkonsum. Durch Polizeibeamte wurde darauf die Entnahme einer Blutprobe angeordnet. (we)

OTS: Kreispolizeibehörde Soest newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/65855 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_65855.rss2

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest Pressestelle Polizei Soest Telefon: 02921 - 9100 5300 E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de http://www.polizei.nrw.de/soest