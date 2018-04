Kreispolizeibehörde Soest / Erwitte - Pkw ausgebrannt

Erwitte - Pkw ausgebrannt

Erwitte - Am Dienstag, gegen 08:30 Uhr befuhr ein 32-jähriger Mann aus Dortmund mit seinem Pkw die Lippstädter Straße (Bundesstraße 55). Weil während der Fahrt Rauch aus dem Motorraum austrat, hielt der Dortmunder unmittelbar an. Zufällig vorbeikommende Polizeibeamte sicherten den Pkw ab und verständigten die Feuerwehr. Der Pkw brannte vollständig aus. Es entstand ein Sachschaden von etwa 3000,- Euro. Für die Dauer der Löscharbeiten musste die Lippstädter Straße zeitweise gesperrt werden. (we)

