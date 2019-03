Kreispolizeibehörde Soest / Erwitte - Sinnlose Zerstörungswut

Erwitte - Sinnlose Zerstörungswut

Erwitte - Unbekannte Täter haben in der Zeit zwischen Freitag 23.30 Uhr und Samstag 06.20 Uhr an zehn Autos im Bereich Kirchgraben, Kirchplatz und Am Markt die Heckscheibenwischer abgebrochen. Die Polizei bittet Zeugen sich mit unter der Telefonnummer 02941-91000 zu melden. (reh)

