Kreispolizeibehörde Soest / Folgemeldung Verkehrsunfall mit ...

Folgemeldung Verkehrsunfall mit Personenschaden

Erwitte - Datum: 27.03.2018

Erwitte - Verkehrsunfall mit Personenschaden

Am Dienstag gegen 15:20 Uhr kam es in der Ortsdurchfahrt Schmerlecke auf der L856 zu einem schweren Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr. Ein 61jähriger Bad Sassendorfer befährt mit seinem Pkw die Ortsdurchfahrt in Richtung Soest. Mitten in Schmerlecke gerät er aus bisher ungeklärter Ursache nach links in den Gegenverkehr. Dort kommt es zur Kollision mit dem Pkw einer entgegenkommenden Frau.

Durch die Kollision wird der Pkw der Frau auf die Seite geschleudert. Diese kann sich selbstständig aus dem Pkw befreien. Der 61 jährige wird in seinem Pkw eingeklemmt und muss durch die Feuerwehr aus dem Fahrzeug geborgen werden. Beide Personen wurden verletzt und mittels Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Für die Dauer der Rettungsmaßnahmen und Unfallaufnahme wurde die Ortsdurchfahrt in beide Richtung voll gesperrt. Der Verkehr wurde weiträumig umgeleitet. Die Sperrung konnte um 17:20 Uhr wieder aufgehoben werden.

Folgemeldung: Bei der Unfallgeschädigten handelt es sich um eine 37 jährige Frau aus Delbrück.

Sobald weitere, gesicherte Erkenntnisse bekannt sind, werden wir Sie auf diesem Wege benachrichtigen. Von telefonischen Nachfragen bitten wir dringend abzusehen.(bv)

