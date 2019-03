Kreispolizeibehörde Soest / Geseke - Blutprobe angeordnet

Geseke - Blutprobe angeordnet

Geseke - Am Dienstag, gegen 18.55 Uhr, kontrollierte eine Streifenwagenbesatzung einen 18-jährigen Geseker Autofahrer auf der Salzkottener Straße in Geseke. Aufgrund seiner körperlichen Anzeichen bestand der Verdacht, dass er Drogen konsumiert haben könnte. Ein durchgeführter Drogenvortest verlief positiv, so dass er zur Blutprobe ins örtliche Krankenhaus gebracht wurde. Da der Geseker immer unruhiger und aufbrausender wurde, mussten ihn Handfesseln angelegt werden. Hierbei leistete er erheblichen Widerstand. Die Blutentnahme wurde aufgrund dessen später auf der Wache in Lippstadt durch einen Arzt entnommen. Jetzt muss sich der 18-Jährige nicht nur wegen des Verkehrsdelikts, sondern auch wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte verantworten. (reh)

OTS: Kreispolizeibehörde Soest newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/65855 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_65855.rss2

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest Pressestelle Polizei Soest Telefon: 02921 - 9100 5300 E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de http://www.polizei.nrw.de/soest