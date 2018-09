Kreispolizeibehörde Soest / Geseke - Essen auf dem Herd

Geseke - Essen auf dem Herd

Geseke - Am Montag, um 13:30 Uhr, wurden Feuerwehr und Polizei an den Hellweg gerufen. Hier hatten Zeugen eine starke Rauchentwicklung aus einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus bemerkt. Die Rettungskräfte mussten die Wohnungstür eintreten, um einen Topf mit verbranntem Essen vom Herd zu nehmen. Der 32-jährigen Wohnungsinhaber lag betrunken im Bett und randalierte anschließend. Ein Alkoholvortest ergab einen Wert von knapp 2 Promille. Der Mann wurde anschließend vorsichtshalber in ein Krankenhaus eingeliefert. (lü)

OTS: Kreispolizeibehörde Soest newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/65855 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_65855.rss2

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest Pressestelle Polizei Soest Telefon: 02921 - 9100 5300 E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de http://www.polizei.nrw.de/soest