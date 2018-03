Kreispolizeibehörde Soest / Geseke - Raub auf dem Heimweg

Geseke - Raub auf dem Heimweg

Geseke - Auf dem Weg nach Hause ging ein 27-jähriger Mann aus Büren am Freitagmorgen gegen 01:50 Uhr auf der Kolpingstraße in Richtung Rosenstraße. Dort wurde er von einem Unbekannten plötzlich angegriffen und geschlagen. Durch die Schläge in das Gesicht stürzte das alkoholisierte Opfer zu Boden. Der Täter trat noch mit dem Schuh gegen dessen Bein und forderte die Herausgabe von Handy und Bargeld. Wörtlich:" Sonst gibt´s auf´s Maul". Der 27-Jährige händigte das Mobiltelefon der Marke Samsung Galaxy A5 und eine geringe Menge Bargeld aus. Der Täter entfernte sich zu Fuß. Erst nachdem das Opfer bei seiner Lebensgefährtin in Geseke angekommen war, informierte diese die Polizei. Zu dem Täter konnte der Geschädigte nur wenige Angaben machen. Er sei muskulös gewesen und sprach Deutsch ohne Akzent. Die Polizei sucht jetzt Zeugen, die Hinweise auf die Tat und den Täter geben können. Telefon: 02941-91000. (fm)

