Kreispolizeibehörde Soest / Kreis Soest - Bad Sassendorf - ...

Kreis Soest - Bad Sassendorf - Agrarministerkonferenz (Folgemeldung)

Kreis Soest-Bad Sassendorf - Von Mittwoch bis Freitag findet im Tagungs- und Kongresszentrum in Bad Sassendorf die Agrarministerkonferenz statt. An dieser Veranstaltung nehmen Bundesministerin Frau Julia Klöckner und die Agrarminister sämtlicher Bundesländer teil. Insgesamt hatten fünf Vereine- und Interessenvertretungen Kundgebungen nach dem Versammlungsgesetz bei der Kreispolizeibehörde in Soest angemeldet. Die insgesamt etwa 2000 Teilnehmer hielten sich an die Absprachen und vertraten lautstark aber friedlich ihre Interessen. Es gab keine Zwischenfälle. Durch die Aufzüge und Straßensperrungen kam es zu kurzzeitigen Verkehrsbehinderungen im Ortskern. Die Bürgerinnen und Bürger, sowie die Kurgäste in der Gemeinde nahmen diese mit Gelassenheit und großen Verständnis hin. Dafür möchte sich die Polizei bedanken. (fm)

