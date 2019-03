Kreispolizeibehörde Soest / Kreis Soest - Einladung zur ...

Kreis Soest - Einladung zur Pressekonferenz zu den Einsatzzahlen und der Verwaltung

Kreis Soest - Die Kreispolizeibehörde Soest lädt für Mittwoch, den 13. März 2019 um 10:00 Uhr, alle interessierten Pressevertreter in das Polizeigebäude in Soest, Boleweg 110-112, Raum D108 ein. In einer Pressekonferenz stellen die Direktionen Gefahrenabwehr/Einsatz und Zentrale Aufgaben ihre Zahlen von 2018 und weitere Themenbereiche aus ihrem Tätigkeitsfeld vor. Anschließend ist eine Vorführung der Diensthundeführer geplant. Die Experten der beiden Direktionen stehen während der Pressekonferenz für Rückfragen zur Verfügung. (reh)

