Kreispolizeibehörde Soest / Kreis Soest - Falsche Polizisten ...

Kreis Soest - Falsche Polizisten geben nicht auf

Kreis Soest - Auch in dieser Woche gab es im Kreis Soest wieder viele Anrufe von Betrügern, die am Telefon vorgeben von der Polizei zu sein. Am Mittwoch wurden aus Geseke sieben Anrufe und aus Warstein fünf Anrufe bei der Polizei gemeldet. "Wir hoffen, dass mittlerweile alle Bürger über die Masche informiert sind. Legen Sie einfach auf wenn Polizisten Ihnen Dinge über Einbrüche erzählen und sie als nächstes Opfer benennen. Die wollen nur Ihr Bestes - Ihr Geld!" (lü)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

