Kreispolizeibehörde Soest / Kreis Soest-Rüthen - Gleich zwei ...

Kreis Soest-Rüthen - Gleich zwei Male zu schnell unterwegs

Kreis Soest - Am Samstag wurden auf der B516 zwischen Rüthen und Brilon Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. Insgesamt waren 51 Verkehrsteilnehmer zu schnell unterwegs. Gegen 21 wurden Ordnungswidrigkeiten Anzeigen gefertigt. Gleich zwei Male fiel ein Motorradfahrer aus Niemetal den Beamten negativ auf. Beim ersten Mal war er mit 182 km/h in Richtung Brilon unterwegs. Eine Dreiviertelstunden später kam er wieder zurück. Diesmal mit 157 km/h. Für den ersten Verstoß muss der Fahrer mit einem Bußgeld von 600 Euro und einem dreimonatigen Fahrverbot rechnen. Der zweite Verstoß wird mit 240 Euro und einem einmonatigen Fahrverbot geahndet. In der Summe der beiden Geschwindigkeitsverstöße könnte diese Fahrweise jedoch höheres Bußgeld und ein längeres Fahrverbot zur Folge haben. (fm)

