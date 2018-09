Kreispolizeibehörde Soest / Kreis Soest - sicher.mobil.leben - ...

Kreis Soest - sicher.mobil.leben - Bilanz

Kreis Soest - Bei dem gestrigen Aktionstag sicher.mobil.leben wurden in Soest und Lippstadt insgesamt neun feste Kontrollstellen eingerichtet. An diesen Kontrollstellen wurden 110 Fahrzeuge kontrolliert. Darüber hinaus waren im Zeitraum zwischen 06:00 und 19:00 Uhr weitere fünf, mobile Teams unterwegs. Insgesamt stellten die Beamten 40 Regelverstöße nach § 23 (1a) Straßenverkehrsordnung fest. Das bedeutet, dass 40 Verkehrsteilnehmer trotz der Ankündigungen bei ihrer Teilnahme am Straßenverkehr ein mobiles Gerät, in der überwiegenden Anzahl Mobiltelefone, genutzt hatten. Darüber hinaus wurden 38 weitere Verstöße bei den Kontrollmaßnahmen festgestellt und geahndet. Die Sinnhaftigkeit derartiger Kontrollen wurden wenig bis gar nicht in Frage gestellt. Auch die "Handysünder" waren sich darüber im Klaren, dass sie sich und andere dabei gefährden. Bleibt für die Zukunft zu hoffen, dass sie ihr Verhalten nach Möglichkeit nicht nur kurzfristig, sondern dauerhaft ändern. (fm)

