Kreispolizeibehörde Soest / Lippetal-Herzfeld - Nicht angepasste ...

Lippetal-Herzfeld - Nicht angepasste Geschwindigkeit

Lippetal - Am Montag, gegen 18:38 Uhr, kam es auf der Lippstädter Straße Ortsausgang Herzfeld zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Das mit einem 29-jährigen Fahrer und seinem 44-jährigen Beifahrer besetzte Fahrzeug geriet vermutlich wegen überhöhter Geschwindigkeit in einem Kurvenbereich ins Schleudern. Der Fahrer verlor die Kontrolle und das Fahrzeug prallte gegen einen dortigen Baum. Der Fahrer konnte sich aus dem Fahrzeug selber befreien. Der Beifahrer wurde im Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die eingesetzte Feuerwehr befreit werden. Der Fahrer wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Sein Beifahrer wurde mit dem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik. Die L822 wurde für den gesamten Zeitraum der Rettungsarbeiten und Unfallaufnahme voll gesperrt. (lü)

