Kreispolizeibehörde Soest / Lippetal-Hovestadt - Auto fährt ...

Lippetal-Hovestadt - Auto fährt gegen Hauswand

Lippetal - Am Montag, um 07:25 Uhr, kam es an der Einmündung der Nordwalder Straße auf die Schloßstraße zu einem Unfall. Ein 55-jähriger Mann war mit seinem Audi auf der Schloßstraße aus Richtung Herzfeld kommend unterwegs. An der Einmündung fuhr er geradeaus und prallte gegen eine Hauswand. Sämtliche Airbags wurden dabei ausgelöst. Der Fahrer wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Bei der Unfallursache handelt es sich wahrscheinlich um einen Internistischen Notfall. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 10000,- EUR geschätzt. (lü)

