Kreispolizeibehörde Soest / Lippetal-Lippborg - Drei Verletzte ...

Lippetal-Lippborg - Drei Verletzte nach Auffahrunfall

Lippetal - Eine 50-jährige Autofahrerin aus dem Lippetal war am Donnerstag gegen 17:30 Uhr auf der Dolberger Straße in westliche Richtung unterwegs. Durch die Unterhaltung mit dem Beifahrer war sie abgelenkt. So kam es, dass die Frau auf den vor einer roten Ampel stehenden Kleintransporter auffuhr, der mit sieben Personen besetzt war. Die 50-Jährige Unfallverursacherin und zwei Männer aus Hamm, die im Kleintransporter saßen, wurden durch den Aufprall leicht verletzt und zur weiteren Untersuchung mit Rettungstransportwagen in Krankenhäuser nach Hamm und Soest gebracht. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 12000 Euro. (fm)

