Kreispolizeibehörde Soest / Lippetal-Lippborg - Ohne Licht

Lippetal-Lippborg - Ohne Licht

Lippetal - Am Dienstag, um 19:00 Uhr, kam es an der Straße Heidfeld zu einem Unfall. Ein 38-jähriger Mann aus Lippetal war mit seinem Renault Kangoo in der Tempo 30 Zone unterwegs. Er bemerkte einen entgegen kommenden 23-jährigen Radfahrer aus Lippetal zu spät. Es kam zu einer Kollision bei der der Radler stürzte und sich leicht verletzte. Nach Zeugenaussagen hatte der Zweiradfahrer keine Beleuchtung an seinem Fahrrad. An den Fahrzeugen entstand leichter Sachschaden. (lü)

OTS: Kreispolizeibehörde Soest newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/65855 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_65855.rss2

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest Pressestelle Polizei Soest Telefon: 02921 - 9100 5300 E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de http://www.polizei.nrw.de/soest