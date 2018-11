Kreispolizeibehörde Soest / Lippetal-Lippborg - Zu schnell unterwegs

Lippetal-Lippborg - Zu schnell unterwegs

Lippetal - Am Montag, um 17:20 Uhr, kam es auf der Herzfelder Straße zwischen Kesseler und Lippborg zu einem Unfall. Ein 35-jähriger Mann aus Lippetal war mit seinem Auto aus Kesseler kommend in Richtung Lippborg unterwegs. Er überholte ein vor ihm fahrendes Auto. Beim Wiedereinscheren verlor er die Gewalt über seinen Polo. Das Fahrzeug geriet ins Schleudern und kam nach rechts von der Straße ab. Hier überschlug sich der VW und blieb schließlich auf der Seite liegen. Der Fahrer konnte das Autowrack unverletzt verlassen. An dem Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden. (lü)

