Kreispolizeibehörde Soest / Lippstadt - Aufmerksame ...

Lippstadt - Aufmerksame Zeugen-Festnahme auf frischer Tat

Lippstadt - Am Donnerstag gegen 23:40 Uhr beobachtete ein Zeuge, wie ein Unbekannter auf einem Parkplatz an der Erwitter Straße an mehreren Fahrzeugtüren zog und in das Innere der PKW schaute. Zeugen hielten den Verdächtigen bis zum Eintreffen der Polizeibeamten fest. Diese durchsuchten den 25-jährigen Mann aus Geseke. Dabei fanden sie in einem Rucksack ein mobiles Navigationsgerät, zwei Autoradios und eine Geldbörse mit Ausweisdokumenten, die offensichtlich aus vorangegangenen Diebstählen aus PKW stammten. Außerdem Einbruchwerkzeuge. Nach Belehrung gab der unter Alkohol- und Drogeneinfluss stehende Tatverdächtige mehrere Diebstähle aus PKW im Stadtgebiet von Lippstadt zu. Nach eigenen Angaben finanziere er damit seine Drogensucht und den Lebensunterhalt. Er wurde festgenommen. Die Ermittlungen dauern an. (fm)

