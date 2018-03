Kreispolizeibehörde Soest / Lippstadt - Aufmerksame Zeugen

Lippstadt - Aufmerksame Zeugen

Lippstadt - Am Donnerstag gegen 22:40 Uhr beobachten Zeugen drei unbekannte, männliche Personen, die in der Unterführung der B55 / Im Weihenwinkel Graffiti sprühten. Eine Polizeistreife war schnell vor Ort und stellte nach kurzen Nacheile drei Jugendliche aus Lippstadt im Alter von 17 und 14 Jahren. Die Spraydosen wurden sichergestellt, und die Jugendlichen nach Feststellung der Personalien auf der Wache an die Eltern übergeben. Sie werden sich wegen der Sachbeschädigung verantworten müssen. (fm)

