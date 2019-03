Kreispolizeibehörde Soest / Lippstadt - Bargeld aus Wohnung ...

Lippstadt - Bargeld aus Wohnung entwendet

Lippstadt - In der Zeit zwischen dem 18. und 25. März drang ein unbekannter Täter in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses Am Böbbing ein. Wie er in die Wohnung gelangen konnte, steht bislang noch nicht gesichert fest. Nach bisherigen Ermittlungsstand fehlt dort nun Bargeld. Die Kriminalpolizei bittet mögliche Zeugen sich unter der Rufnummer 02941-91000 zu melden. (reh)

