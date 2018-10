Kreispolizeibehörde Soest / Lippstadt-Bökenförde - Skrupelloser ...

Lippstadt-Bökenförde - Skrupelloser Trickdieb

Lippstadt - Am Freitag, um 10:00 Uhr, wurde eine 90-jährige Frau in ihrer Wohnung an der Bökenförder Straße bestohlen. Ein Handwerker klingelte bei der Seniorin und gab an die Wasserhähne im Bad kontrollieren zu müssen. Der etwa 160 bis 170 Zentimeter große, etwa 40 Jahre alte Mann beschäftigte sich etwa 15 Minuten lang im Badezimmer. Er trug einen Blaumann, sprach akzentfreies Deutsch, hatte ein rundliches Gesicht und eine normale Statur. Die Wohnungsinhaberin blieb in der Zeit bei ihm. Danach verabschiedete sich der Unbekannte. Erst später bemerkte die Dame, dass aus ihrem Schlafzimmer der Schmuck verschwunden war. Ein zweiter Täter muss während der Zeit im Bad die Wohnung betreten haben um nach Diebesgut zu suchen. Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Personen bemerkt haben, sich unter der Telefonnummer 02941-91000 zu melden. (lü)

OTS: Kreispolizeibehörde Soest newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/65855 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_65855.rss2

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest Pressestelle Polizei Soest Telefon: 02921 - 9100 5300 E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de http://www.polizei.nrw.de/soest