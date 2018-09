Kreispolizeibehörde Soest / Lippstadt - Brand in Werkstatt

Lippstadt - Brand in Werkstatt

Lippstadt - Am Dienstagmittag gegen 12:35 Uhr kam es zu einem Brand in einer Autowerkstatt in der Hansastraße. In der Werkstatt war es durch eine Waschanlage in der auch Reinigungsmittel verwandt werden zu einer Verpuffung gekommen, als Schweißarbeiten ausgeführt wurden. Dabei gerieten auch weitere, brennbare Sprühdosen und weitere Gegenstände in Brand. Es kam zu kleineren Explosionen. Dies ergaben die Ermittlungen der Brandsachbearbeiter der Kriminalpolizei am heutigen Tage. Der Sachschaden wurde auf mehrere zehntausend Euro beziffert. (fm)

