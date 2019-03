Kreispolizeibehörde Soest / Lippstadt-Cappel - Tatverdächtiger ...

Lippstadt-Cappel - Tatverdächtiger nach Raub festgenommen (Folgemeldung)

Lippstadt - Nachdem ein 30-jähriger Mann aus Lippstadt am Donnerstag einen Raubüberfall auf einen Lebensmitteldiscounter begangen hatte, konnte er kurz darauf von der Polizei festgenommen werden. In seinem "Fluchtfahrzeug" wartete eine 56-jährige Frau auf ihn. Diese war nach ersten Ermittlungen jedoch nicht in die Tat eingeweiht. Ein 33-jähriger Zeuge aus Lippstadt hatte den ganzen Vorfall beobachtet, und das Fluchtfahrzeug mit seinem eigenen Pkw zugeparkt. So konnte der Täter kurz darauf von der Polizei gestellt werden. Bei seiner Vernehmung gab der Mann auch noch einen Raubüberfall von Ende Dezember zu. Er hatte am 29.12.2018 einen Verbrauchermarkt in Lipperode überfallen. Besonderer Dank gilt vor allem dem 33-jährigen Zeugen für sein beherztes Eingreifen, ohne dass der Täter dort nicht gestellt worden wäre. (lü)

