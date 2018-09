Kreispolizeibehörde Soest / Lippstadt - Diebe hatten es auf ...

Lippstadt - Diebe hatten es auf Elektrowerkzeug abgesehen

Lippstadt - In der Nach zu Mittwoch kam es zu zwei Diebstählen aus Transportern bei denen die Täter umfangreiches und hochwertiges Elektrowerkzeug erbeuteten. Auf der Overhagener Straße wurde die Hecktür an einem Citroen Jumper mit Gewalt geöffnet. Die Diebe erbeuteten hier Werkzeuge im Wert von etwa 8000 Euro. In der Boschstraße war ein Peugeot Expert das Ziel der Täter. Auch hier gelangten sie nach dem gewaltsamen Öffnen der Hecktür in das Fahrzeug und erbeuteten Elektrowerkzeuge im Wert vom etwa 3100 Euro. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen, die Hinweise auf mögliche Täter geben können. Telefon: 02941-91000. (fm)

