Kreispolizeibehörde Soest / Lippstadt - Diebe hatten es auf ...

Lippstadt - Diebe hatten es auf Reifen abgesehen

Lippstadt - Zwischen 01:00 Uhr und 04:30 Uhr entwendeten am Donnerstagmorgen Unbekannte auf dem Gelände eines Autohauses an der Lipperoder Straße an zwei Fahrzeugen alle Reifen mit Alufelgen. Wie die insgesamt acht hochwertigen Räder im Wert von etwa 5000 Euro abtransportiert wurden, ist nicht bekannt. Allerdings wird die Demontage einige Zeit in Anspruch genommen haben. Daher hofft die Polizei auf Zeugen, die die Diebe beobachtet haben, und Hinweise auf deren Identität geben können. Telefon: 02941-91000. (fm)

