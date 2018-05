Kreispolizeibehörde Soest / Lippstadt - Einbruch

Lippstadt - Einbruch

Lippstadt - In der Nacht zum heutigen Freitag brachen bislang unbekannte Täter in die Büroräume eines Autohändlers an der Westernkötter Straße ein. Sie warfen die Scheibe zu einem Büro mit einem Stein ein um ins Innere zu gelangen. Hier erbeuteten sie aus einem Schrank eine Geldkassette mit Inhalt. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeugen bemerkt haben, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 02941-91000 bei der Polizei zu melden. (lü)

