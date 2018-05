Kreispolizeibehörde Soest / Lippstadt - Einbruch bei Autohandel

Lippstadt - Einbruch bei Autohandel

Lippstadt - In der Nacht zum heutigen Dienstag brachen unbekannte Täter in einen Autohandel an der Hansastraße ein. Sie hebelten ein Fenster auf um ins Innere zu gelangen. Dort brachen sie einen großen Tresor auf und entwendeten den Inhalt. Außerdem wurde ein kleiner Tresor komplett entwendet. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 02941-91000 zu melden. (lü)

OTS: Kreispolizeibehörde Soest newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/65855 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_65855.rss2

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest Pressestelle Polizei Soest Telefon: 02921 - 9100 5300 E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de http://www.polizei.nrw.de/soest