Kreispolizeibehörde Soest / Lippstadt-Esbeck - Fahrzeug übersehen

Lippstadt-Esbeck - Fahrzeug übersehen

Lippstadt - Beim Überqueren der Hörster Straße von der Straße Am Lämmerbach in Richtung Schambrede übersah am Montag gegen 19:30 Uhr eine 20-jährige Autofahrerin aus Lippstadt das Fahrzeug eines 64-jährigen Mannes aus Harsewinkel. Im Einmündungsbereich kam es zur Kollision. Dabei wurde die 20-Jährige so schwer verletzt, dass sie mit einem Rettungstransportwagen in ein Krankenhaus eingeliefert wurde. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 7000 Euro. (fm)

