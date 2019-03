Kreispolizeibehörde Soest / Lippstadt - Fußgängerin nicht gesehen

Lippstadt - Fußgängerin nicht gesehen

Lippstadt - Am Donnerstagabend, gegen 21.00 Uhr, befuhr eine 24-jährige Frau aus Gronau mit ihrem VW die Udener Straße, um an der Beckumer Straße die Fahrt nach links in Richtung Cappel fortzusetzen. Zur gleichen Zeit überquerte eine 53-jährige Lippstädterin bei Grünlicht den Fußgängerüberweg der Beckumer Straße in Richtung Graf-Adolf-Weg. Die Autofahrerin bemerkte die Fußgängerin nicht, so dass es zum Zusammenstoß kam. Die leichtverletzte 53-Jährige wurde anschließend zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht, welches sie anschließend wieder verlassen konnte. (reh)

