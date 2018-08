Kreispolizeibehörde Soest / Lippstadt - Jugendliche flüchteten ...

Lippstadt - Jugendliche flüchteten mit gestohlenem Fahrzeug (Folgemeldung)

Lippstadt - Am Mittwoch suchte die Polizei mit starken Kräften und einem Hubschrauber nach zwei Jugendlichen im Bereich des Gewerbegebiets "Am Wasserturm". Ein 15-jähriger aus Soest konnte dabei gestellt werden. Sein 17-jähriger Freund (ebenfalls aus Soest) stellte sich am Abend der Polizei. Der 17-jährige hatte sich am Morgen die Autoschlüssel seines Vaters genommen. Mit dem Pkw holte er seinen 15-jährigen Kumpel ab. Gemeinsam fuhr man los und entwendete Kennzeichen eines fremden Pkw um den gestohlenen Wagen damit auszustatten. In Lippstadt waren die Beiden durch ihre unsichere Fahrweise einem Streifenwagen aufgefallen. Für den bereits erheblich, polizeilich in Erscheinung getretenen 15-Jährigen bestand bereits ein Haftbefehl für eine zurückliegende Tat. Der zuständige Richter schickte den Jugendlichen in Haft. Er wurde an die Justiz überstellt. Der 17-Jährige wird heute zu der ganzen Sache vernommen werden. (lü)

