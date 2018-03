Kreispolizeibehörde Soest / Lippstadt - Kollision an Ampelkreuzung

Lippstadt - Kollision an Ampelkreuzung

Lippstadt - Gegen 19:00 Uhr fuhr eine 21-jährige Frau aus Lippstadt am Donnerstag mit ihrem PKW auf der Wiedenbrücker Straße. Als sie an der Ampelkreuzung nach links auf die Lipperoder Straße abbog, übersah sie einen 21-jährigen Lippstädter, der mit seinem Fahrzeug vom Lippertor geradeaus in Richtung Wiedenbrücker Straße unterwegs war. Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision. Dabei wurde die 21-jährige Frau verletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Der Sachschaden betrug etwa 10000 Euro. (fm)

