Kreispolizeibehörde Soest / Lippstadt-Lipperode - Handtasche ...

Lippstadt-Lipperode - Handtasche gestohlen

Lippstadt - Am Mittwoch, um 15:50 Uhr, wurde auf dem Parkplatz eines Supermarktes an der Bruchstraße die Handtasche einer 69-jährigen Frau entwendet. Die Seniorin aus Lippstadt war gerade dabei die Einkäufe in ihren Pkw zu verstauen. Sie bemerkte nicht, wie unbekannte Täter ihr währenddessen die Handtasche aus dem Einkaufswagen entwendeten. Papiere, EC-Karten und Bargeld wurden so zur Beute von Dieben. Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder den Tätern geben können, werden gebeten sich unter der Rufnummer 02941-91000 bei der Polizei zu melden. Der Tipp der Kriminalprävention: Lassen Sie ihre Handtasche niemals im Einkaufswagen oder in einer offenen Einkaufstasche liegen. Wertgegenstände sollten immer am Körper getragen werden. Diebe nutzen günstige Gelegenheiten wie diese gern aus - das Nachsehen haben dann die Opfer. (lü)

OTS: Kreispolizeibehörde Soest newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/65855 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_65855.rss2

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest Pressestelle Polizei Soest Telefon: 02921 - 9100 5300 E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de http://www.polizei.nrw.de/soest