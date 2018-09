Kreispolizeibehörde Soest / Lippstadt-Lipperode - Mopedfahrer ...

Lippstadt-Lipperode - Mopedfahrer gesucht

Lippstadt - Ein unbekannter Mopedfahrer verursachte am Dienstag um 20:25 Uhr beinahe einen Unfall. Ein 35-jähriger Sattelzug-Fahrer aus Lippstadt war auf der Sandstraße in Richtung Lippestraße unterwegs. In Höhe der Einfahrt zur Realschule führte der Bremsassistent der Zugmaschine eine Vollbremsung durch. Im selben Moment kam ein Mopedfahrer aus der Einfahrt und querte die Fahrbahn. Der Lkw-Fahrer fuhr anschließend neben dem Mopedfahrer her um ihn zur Rede zu stellen. Dieser fuhr auf dem Gehweg, trug keinen Helm und an seinem Zweirad war kein Kennzeichen angebracht. Dem Fahrer zeigte er nur den "Mittelfinger" und bog in die Straße "Dunkler Weg" ab. Zeugen, die Hinweise zu dem unbekannten Zweiradfahrer geben können, werden gebeten sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 02941-91000 zu melden. Das Verkehrskommissariat würde sich gern mit dem Herrn unterhalten. (lü)

