Kreispolizeibehörde Soest / Lippstadt - Radfahrer übersehen

Lippstadt - Radfahrer übersehen

Lippstadt - Am Montagabend, gegen 18 Uhr, befuhr eine 66-jährige Erwitterin mit ihren Seat die Marktstraße in Richtung Cappelstraße. An der Kreuzung Marktstraße/Cappelstraße hielt sie an und beobachtete den von rechts kommenden Fahrzeugverkehr. Beim Anfahren übersah sie einen 17-jährigen Geseker mit seinem Fahrrad, der von links kam, so dass die Beiden kollidierten. Der Geseker wurde beim Unfall leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von schätzungsweise 1.100 Euro. (reh)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

