Kreispolizeibehörde Soest / Lippstadt - Radlerin übersehen

Lippstadt - Radlerin übersehen

Lippstadt - Am Dienstag, um 14:25 Uhr, kam es an der Kreuzung Overhagener Straße/Stirper Straße zu einem Unfall. Eine 81-jährige Autofahrerin aus Hemer war mit ihrem Opel Astra auf der Stirper Straße aus Richtung Stirpe kommend unterwegs. An der Kreuzung beabsichtigte sie bei grüner Ampel nach rechts auf die Overhagener Straße abzubiegen. Dabei übersah sie eine 47-jährige Lippstädterin. Diese war auf dem Radweg parallel zur Stirper Straße unterwegs und wollte die Kreuzung geradeaus passieren. Es kam zur Kollision, bei der die Radlerin stürzte. Sie wurde leicht verletzt zu einer ambulanten Behandlung ins Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstand leichter Sachschaden. (lü)

OTS: Kreispolizeibehörde Soest newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/65855 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_65855.rss2

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest Pressestelle Polizei Soest Telefon: 02921 - 9100 5300 E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de http://www.polizei.nrw.de/soest