Kreispolizeibehörde Soest / Lippstadt - Randalierer

Lippstadt - Randalierer

Lippstadt - Am Mittwoch, um 21:15 Uhr, wurde die Polizei zu einer Wettannahmestelle am Bahnhofsplatz gerufen. Hier randalierte ein 22-jähriger Mann aus Lippstadt und verlangte Einlass in das Geschäftslokal. Dieser wurde ihm jedoch aufgrund eines Hausverbots verweigert. Nach dem Mann auch den mehrmaligen Platzverweisen der Polizeibeamten nicht nachkam, wurde der er zur Ausnüchterung und zur Verhinderung weiterer Straftaten ins Polizeigewahrsam gebracht. Hier machte er einen Alkoholvortest mit dem Ergebnis 1,5 Promille. Auch im Polizeigewahrsam gab er anschließend keine Ruhe und randalierte in der Zelle. Am Donnerstagmorgen gegen 06:00 Uhr konnte er die Wache halbwegs nüchtern wieder verlassen. (lü)

