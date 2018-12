Kreispolizeibehörde Soest / Lippstadt - Schlangenlinien

Lippstadt - Schlangenlinien

Lippstadt - Am Donnerstag, um 22:00 Uhr, meldeten Zeugen ein Fahrzeug, dass auf der B55 aus Erwitte in Richtung Lippstadt in "Schlangenlinien" unterwegs war. Die Polizei fuhr zur Anschrift des Fahrzeughalters und konnte diesen auch noch vor dem haus antreffen. Der Mann "torkelte" und hatte Alkoholgeruch in der Atemluft. Ein Alkoholvortest ergab den Wert von etwa 1,6 Promille. Dem 61-jährigen Lippstädter wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein wurde sichergestellt. (lü)

