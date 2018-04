Kreispolizeibehörde Soest / Lippstadt - Sonne blendete Autofahrer

Lippstadt - Sonne blendete Autofahrer

Lippstadt - Durch die tiefstehende Sonne wurde am Donnerstag gegen 17:30 Uhr ein 70-jähriger Mann aus Lippstadt geblendet als er mit seinem PKW die Marktstraße in Richtung Cappelstraße befuhr. Dadurch übersah er im Einmündungsbereich eine 45-jährige Frau aus Lippstadt, die dort auf ihrem Rad unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß bei dem die 45-jährige am Bein getroffen wurde und vom Rad fiel. Sie wurde mit einem Rettungstransportwagen in ein Krankenhaus eingeliefert. (fm)

