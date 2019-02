Kreispolizeibehörde Soest / Lippstadt - Über das Dach eingestiegen

Lippstadt - Über das Dach eingestiegen

Lippstadt - Unbekannte Täter drangen in der Nacht in ein Fahrradgeschäft in Lippstadt, Am Mondschein ein. Gegen 2.20 Uhr wurde der Bewegungsmelder ausgelöst. Nach ersten Erkenntnissen durchtrennten die Täter zwei Zaunelemente, um an das Gebäude zu gelangen. Auf dem Dach wurden dann mehrere Glaselemente beschädigt, so dass man in das Gebäude gelangen konnte. Hier erbeutet man dann ein Fahrrad. Zeugen werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0294191000 zu melden. (reh)

