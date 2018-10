Kreispolizeibehörde Soest / Lippstadt - Unfall bei defekter Ampel

Lippstadt - Unfall bei defekter Ampel

Lippstadt - Am Donnerstag, um 09:30 Uhr, kam es an der Kreuzung Lipperoder Straße/Lippertor/Wiedenbrücker Straße zu einem Unfall. Eine 73-jährige Frau aus Lippstadt war mit ihrem Opel Corsa auf der Straße Lippertor aus Richtung Lange Straße kommend unterwegs. Da an der Kreuzung die Ampel ausgefallen war, tastete die Fahrerin sich in die Kreuzung herein. Dabei übersah sie den Ford Fiesta einer 55-jährigen Frau aus Wadersloh, die von links in die Kreuzung einfuhr. Es kam zur Kollision der beiden Autos. Dabei wurde eine 81-jährige Beifahrerin im Fiesta leicht verletzt. Der Sachschaden an den Fahrzeugen wird auf etwa 15000,- EUR geschätzt. Durch die Aufräumarbeiten kam es an der Kreuzung zu Verkehrsbehinderungen. (lü)

