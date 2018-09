Kreispolizeibehörde Soest / Lippstadt - Unfallflüchtiger kehrt ...

Lippstadt - Unfallflüchtiger kehrt zurück

Lippstadt - Am Donnerstag, um 22:10 Uhr, kam es an der Pappelallee zu einem Unfall. Eine 25-jährige Frau aus Lippstadt war mit ihrem Opel Astra auf der Pappelallee in Richtung Stirper Straße unterwegs. Plötzlich bog aus der Einfahrt der Gesamtschule ein Audi A 3 auf die Straße ein und es kam zu einer Kollision. Fahrer und Beifahrer des Audis stiegen zunächst aus und halfen der Fahrerin ihren beschädigten Pkw an die Seite zu schieben. Dann stiegen beide wieder in den Audi und fuhren davon. Noch während der Unfallaufnahme kam der 18-jährige Audi-Fahrer aus Lippstadt an den Unfallort zurück. Der junge Fahrer war wohl mit der Situation zunächst überfordert, überlegte es sich jedoch anschließend anders. Bei dem Unfall wurde zum Glück niemand verletzt. Der Sachschaden wird auf circa 4500,- EUR geschätzt. Der Führerschein des Unfallverursachers wurde sichergestellt. (lü)

