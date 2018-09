Kreispolizeibehörde Soest / Lippstadt - Unruhige Nacht

Lippstadt - Unruhige Nacht

Lippstadt - In der Nacht zu Freitag kam es in der Lippstädter Innenstadt zu Einsätzen aufgrund von Körperverletzungen.

Zunächst waren gegen 00:05 Uhr im Bereich Lange Straße zwei 20- und 22-jährige syrische Staatsangehörige in eine körperliche Auseinandersetzung mit einer weiteren Personengruppe (vier Männer, eine Frau) verwickelt. Dabei wurde der 22-Jährige leicht verletzt. Ermittlungen ergaben, dass zuvor einem 20-jährigen Mann aus Oelde sein Handy aus der Tasche gefallen sein soll. Das Handy sollen dann die beiden 20- und 22-Jährigen weggenommen haben. Dem 20-Jährigen kam anschließend die Personengruppe entgegen. Dabei sagte die Frau, dass sie zuvor von einem der syrischen Staatsangehörigen geschlagen worden sei. Darauf entwickelte sich nun die körperliche Auseinandersetzung.

Gegen 01:00 Uhr bemerkte eine Streifenwagenbesatzung im Bereich des Busbahnhofs an der Rixbecker Straße eine aus der Nase blutende Person. Der 20-jährige Zuwanderer aus Lippstadt gab an, dass er aus einer Personengruppe von vier Personen mit deutscher Staatsangehörigkeit verprügelt worden sei. Auch hier soll es eine Vorgeschichte geben. Zeugen gaben an, dass die Täter dem Geschädigten aus Drogenschäften bekannt seien.

In beiden Fällen hat die Polizei Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen. Die Polizei in Lippstadt bittet um weitere Zeugenhinweise unter Telefon 02941-91000. (we)

OTS: Kreispolizeibehörde Soest newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/65855 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_65855.rss2

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest Pressestelle Polizei Soest Telefon: 02921 - 9100 5300 E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de http://www.polizei.nrw.de/soest