Kreispolizeibehörde Soest / Lippstadt - Vorfahrt missachtet

Lippstadt - Vorfahrt missachtet

Lippstadt - Gegen 09:30 Uhr fuhr am Dienstag eine 54-jährige Lippstädterin mit ihrem PKW auf der Oststraße in Richtung Rixbecker Straße. Als sie in die Rixbecker Straße abbog übersah sie das Fahrzeug einer 55-jährigen Lippstädterin die geradeaus von der Unionstraße über die Rixbecker Straße in die Oststraße fuhr. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß der Fahrzeuge. Dabei wurden beide Frauen leicht verletzt. Sie wurden durch Rettungskräfte medizinisch versorgt und in Krankenhäuser eingeliefert. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 10000 Euro. (fm)

