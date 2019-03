Kreispolizeibehörde Soest / Lippstadt - Werkzeuge aus Auto gestohlen

Lippstadt - Werkzeuge aus Auto gestohlen

Lippstadt - In der Zeit zwischen Donnerstag, 17.00 Uhr und Freitag, 5.30 Uhr, entwendete ein unbekannter Täter in der Franz-Weiß-Straße in Lipperbruch aus einem Fiat mehrere Werkzeuge. Um in das Auto zu gelangen manipulierte der unbekannte Täter das Schloss an der Heckklappe des Wagens. Anschließend klaute er eine Bohrmaschine, einen Schlagschrauber und eine Biegepresse. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen sich unter der Telefonnummer 02941-91000 zu melden. (reh)

