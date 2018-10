Kreispolizeibehörde Soest / Möhnesee-Delecke - Radfahrerin ...

Möhnesee-Delecke - Radfahrerin leicht verletzt

Mühnesee - Am Sonntagnachmittag kam es um 16:53 Uhr an der Arnsberger Straße zu einem Unfall. Eine 88-jährige Autofahrerin aus Arnsberg war mit ihrem Opel Corsa auf dem Parkplatz der Gaststätte Torhaus. Sie beabsichtigte den Parkplatz in Fahrtrichtung Soest zu verlassen. Dabei übersah sie eine 49-jährige Radfahrerin aus Warstein, die auf dem Radweg ebenfalls in Fahrtrichtung Soest unterwegs war. Das Auto touchierte die Radlerin und diese stürzte. Dabei wurde sie leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand leichter Sachschaden. (lü)

OTS: Kreispolizeibehörde Soest newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/65855 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_65855.rss2

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest Pressestelle Polizei Soest Telefon: 02921 - 9100 5300 E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de http://www.polizei.nrw.de/soest