Kreispolizeibehörde Soest / Möhnesee-Körbecke - Beschädigtes ...

Möhnesee-Körbecke - Beschädigtes Fahrzeug gesucht

Möhnesee - Am Dienstagmorgen, um 07:00 Uhr, kam es an der Kuerbiker Straße zu einem Unfall. Auf einer Parkfläche vor dem Haus Nummer 4 touchierte eine Frau beim Ausparken ein fremdes Fahrzeug. Da sie zu einem wichtigen Termin unterwegs war, meldete sie sich nicht sofort bei der Polizei. Eine Stunde später kontaktierte sie die Beamten. Leider konnte sie keine Angaben zu dem von ihr beschädigten Fahrzeug machen. Auch am Unfallort war das unbekannte Auto nicht mehr anzutreffen. Die Polizei bittet den Halter des beschädigten Autos sich zu melden, um den Schaden mit der Verursacherin abzuklären. (lü)

